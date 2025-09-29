Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:44

Россиянам рассказали, какие цветы ошибочно дарить на День учителя

Специалист в области цветов Горкунова: не следует дарить учителям гиацинты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На День учителя не следует дарить гиацинты и лилии, поскольку у этих цветов слишком резкий аромат, заявила RT эксперт в области цветочного производства Светлана Горкунова. По ее словам, такой подарок может стать настоящим испытанием для педагога.

Если на учительском столе собираются десятки композиций, их смешанные запахи способны вызвать у преподавателя головную боль или аллергию. Особенно это касается лилий и гиацинтов — их аромат столь интенсивен, что дарить их педагогам не стоит вовсе, — предостерегла Горкунова.

Она также посоветовала отказаться от покупки букетов из луговых полевых цветов. Их пыльца может вызвать у учителей аллергию, в особенности, если они склонны к поллинозу. Чрезмерно большие и тяжелые букеты — тоже не лучшая идея для подарка на День учителя. Лучше подарить небольшую корзину с растениями или цветы в коробке.

Ранее флорист Наталья Колганова заявила, что желтые тюльпаны стали «символом разлуки» из-за некогда популярной песни. По ее словам, гвоздики и одну розу дарить можно, а вот четного числа цветов лучше избегать.

букеты
цветы
праздники
учителя
