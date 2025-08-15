Родителям дали советы, как сэкономить на букете к 1 Сентября

Тем, кто хочет сэкономить, рекомендуется покупать компактные букеты к 1 Сентября с одним или двумя видами сезонных цветов, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист Наталья Проданова. Эксперт также предложила заранее оформить заказ и запланировать доставку ближе к празднику.

Главное — внимание к деталям. Декоративные элементы, такие как ягоды, шишки и тому подобное, сделают даже самый незамысловатый букетик интересным. Компактные готовые букетики в сумочке или корзине, например, обойдутся родителям в 1,5-2,5 тысячи рублей, — подчеркнула Проданова.

По ее словам, если самостоятельно собирать и оформлять букет, можно также существенно сэкономить. Стоимость может отличаться на 50% от уже готовых предложений в магазинах.

Ранее флорист Валентина Сафронова заявила, что минимальная стоимость букета к 1 Сентября в этом году составит полторы тысячи рублей. За эту сумму можно приобрести небольшой пучок хризантем с веточкой ягод или маленьких яблок.