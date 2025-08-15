Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 09:56

Родителям дали советы, как сэкономить на букете к 1 Сентября

Экономист Проданова посоветовала покупать к 1 Сентября компактные букеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем, кто хочет сэкономить, рекомендуется покупать компактные букеты к 1 Сентября с одним или двумя видами сезонных цветов, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист Наталья Проданова. Эксперт также предложила заранее оформить заказ и запланировать доставку ближе к празднику.

Главное — внимание к деталям. Декоративные элементы, такие как ягоды, шишки и тому подобное, сделают даже самый незамысловатый букетик интересным. Компактные готовые букетики в сумочке или корзине, например, обойдутся родителям в 1,5-2,5 тысячи рублей, — подчеркнула Проданова.

По ее словам, если самостоятельно собирать и оформлять букет, можно также существенно сэкономить. Стоимость может отличаться на 50% от уже готовых предложений в магазинах.

Ранее флорист Валентина Сафронова заявила, что минимальная стоимость букета к 1 Сентября в этом году составит полторы тысячи рублей. За эту сумму можно приобрести небольшой пучок хризантем с веточкой ягод или маленьких яблок.

букеты
праздники
экономисты
учеба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдаване в России обеспокоены курсом Санду на милитаризацию
Рабочий завода задохнулся в кукурузе в Приморском крае
Россиянин пришел к стоматологу и узнал, что болен раком
В Госдуме рассказали, будет ли вторая встреча Путина и Трампа
ВСУ применяют против российских истребителей С-200 и Patriot
Опасный астероид диаметром 50 метров пролетит близко к Земле
Бородин призвал штрафовать нерадивых супругов
Министра европейской страны заподозрили в симпатиях к Бандере
Путин поздравил президента Абхазии с днем рождения
Локальная экспертиза против масштаба: выбор поставщика в малых городах
В Курске выросло число пострадавших при ночной атаке ВСУ
Родителям дали советы, как сэкономить на букете к 1 Сентября
Степашин раскрыл, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске
10 самых ядовитых пауков в мире
В Госдуме раскрыли статистику по удаленным каналам в Telegram
Уровень доверия россиян Путину увеличился перед саммитом на Аляске
Госдума заинтересовалась влиянием мигрантов на Россию
Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину
Физруки устроили кулачные бои между школьниками
Жительницу Урала насмерть задавила собственная «Нива»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.