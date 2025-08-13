Флорист раскрыла, во сколько минимум обойдется букет к 1 сентября Флорист Сафронова заявила, что букет к 1 сентября обойдется в 1,5 тысячи рублей

Минимальная стоимость букета к 1 сентября в этом году составит полторы тысячи рублей, заявила «Москве 24» флорист Валентина Сафронова. За эту сумму можно приобрести небольшой пучок хризантем с веточкой ягод или маленьких яблок.

Либо это будет букет из коротких роз в 50 см, так как они — самые недорогие. Плюс их можно разбавить альстромерией или эустомой. Самые выигрышные цветы для букета на 1 сентября — это хризантемы. Они не имеют резкого запаха, существуют самых разных форм и расцветок, к тому же очень долго стоят, — отметила Сафронова.

Она также посоветовала купить первокласснику отдельный небольшой букет весом не тяжелее килограмма — в идеале 500-600 г цветов, которых не будут сильно пахнуть. Эксперт также предупредила, что цены на цветы повысятся уже за неделю до праздника.

Ранее иммунолог Наталья Попова заявила, что учителям в честь 1 сентября не следует дарить букеты с розами, георгинами и ромашками. По ее словам, эти цветы содержат большое количество пыльцы, которая является аллергеном.