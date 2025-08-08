Аллерголог раскрыла, какие цветы нельзя дарить учителям 1 сентября Аллерголог Попова: учителям на 1 сентября лучше не дарить розы и георгины

Учителям в честь 1 сентября не следует дарить букеты с розами, георгинами и ромашками, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова. По ее словам, эти цветы содержат большое количество пыльцы, которая является аллергеном.

Традиционно принято дарить педагогам букеты цветов в День знаний. Однако многие учителя испытывают неприятные симптомы аллергии, сталкиваясь с огромным количеством ароматных композиций, поэтому при выборе подарка стоит помнить о здоровье. Георгины могут вызывать сильные аллергические реакции у многих людей. Розы имеют яркий аромат и высокое содержание пыльцы, что опасно для склонных к аллергии учителей. Ромашки содержат большое количество пыльцы, они часто становятся причиной аллергии, — сказала Попова.

Она посоветовала выбирать орхидеи, хризантемы, каллы, герберы и альстромерии. По словам врача, они выделяют мало пыльцы и обладают низким уровнем аллергенности, но отличаются красотой.

Предпочитайте монокомпозиционные букеты или композиции с небольшим количеством компонентов. Старайтесь выбирать цветы с гладкими лепестками и минимумом листьев. Обращайте внимание на степень распустившихся цветков: молодые бутоны менее аллергенны. Обязательно очищайте подарочный букет от излишних листьев и стеблей, — добавила Попова.

