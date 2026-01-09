Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 11:31

Посейте эти семена прямо в мартовский снег, и к лету ваш сад наполнится цветами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В марте, когда еще лежит снег, можно сеять холодостойкие однолетники прямо в грунт. Этот метод, известный как ранневесенний посев, позволяет семенам пройти естественную закалку.

Для посева по последнему снегу или слегка подмерзшей земле идеально подходят неприхотливые и яркие культуры. Смело сейте календулу — она обладает лекарственными свойствами и отпугивает вредителей. Посадите воздушную космею, которая прекрасно растет даже на бедных почвах. Не забудьте о васильках, которые зацветут уже в конце мая, и об ароматном алиссуме, создающем сплошной цветочный ковер.

Посейте эти семена прямо в мартовский снег, и к лету ваш сад наполнится цветами. Главное правило — сеять сухие семена в сухую погоду и не поливать. Доверьтесь природе, и ваш сад ответит вам красотой.

Ранее сбыл назван цветок — мечта для дачника выходного дня: посадил, вернулся через месяц — он весь в цвету.

Дарья Иванова
Д. Иванова
