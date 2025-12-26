Новый год — 2026
26 декабря 2025

Цветок-мечта для дачника выходного дня: посадил, вернулся через месяц — он весь в цвету

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для дачников выходного дня идеально подойдет многолетник эхинацея пурпурная. Посадил, вернулся на дачу через месяц, а она вся в цвету! Это выносливое и неприхотливое растение будет стабильно цвести все лето.

Эхинацея образует крепкие кусты с крупными яркими цветами, похожими на ромашки, с выпуклой сердцевиной в оттенках розового, малинового, желтого и белого. Ее главный секрет — мощная корневая система, которая добывает влагу из глубоких слоев почвы, поэтому растение легко переносит засуху и жаркие периоды. Достаточно посадить эхинацею на солнечном месте и один-два раза обильно полить после посадки для укоренения.

Далее она обойдется естественными осадками. Вы можете приезжать раз в неделю или даже реже — она будет встречать вас пышным цветением, привлекая в сад бабочек и пчел. Эхинацея не боится болезней, отлично зимует без укрытия и с каждым годом становится только пышнее. Настоящий цветок-мечта для дачника выходного дня.

Ранее был назван цветок на замену петуниям, который не боится дождя и ветра.

