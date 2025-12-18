Петунии отдыхают: этот цветок не боится дождя и ветра и цветет гораздо пышнее

Петунии отдыхают: этот цветок не боится дождя и ветра и цветет гораздо пышнее

Если вы ищете замену петунии, обратите внимание на ее улучшенную родственницу — сурфинию. Этот гибрид ампельной петунии превосходит классические сорта по нескольким ключевым параметрам и цветет гораздо пышнее.

Во-первых, сурфинии обладают феноменальной скоростью роста и мощью, образуя настоящие цветущие водопады длиной до двух метров, усыпанные сотнями бутонов. Во-вторых, они гораздо более устойчивы к неблагоприятной погоде: их цветки не боятся дождя и ветра, а растение быстрее восстанавливает декоративность. В-третьих, сурфиния отличается исключительным здоровьем и устойчивостью к болезням.

Она раньше зацветает и непрерывно выпускает новые бутоны до самых заморозков, практически не требуя формирования. Ей, как и петунии, нужно солнце, регулярный полив и подкормки, но в ответ вы получите беспрецедентное по пышности и долговечности зрелище. Рядом с сурфинией петунии просто отдыхают!

Ранее был назван яркий цветок для российского климата: достаточно посадить на солнечном месте и изредка поливать.