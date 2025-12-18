Захарова раскрыла, удается ли РФ и США налаживать отношения друг с другом

Процесс налаживания российско-американских отношений идет непросто, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, позиция РФ основана на защите национальных интересов, уважении к традициям и готовности к прагматичному диалогу. Этот подход, уточнила дипломат, находит отклик у нынешней американской администрации.

Ранее дипломат заявила, что стратегия национальной безопасности США не прояснила американское видение системы стратегической стабильности после истечения ДСНВ. По ее словам, речь идет об определении паритетности центральных количественных лимитов ядерных вооружений.

По ее словам, Москва рассчитывает, что обновленная Стратегия национальной безопасности США подействует отрезвляюще на так называемую европейскую партию войны. Захарова отметила, что оценки России и США относительно тревожных процессов в Европе совпадают. Россия обеспокоена наличием «конфликтного языка» по отношению к Китаю в обновленной американской доктрине. Она также указала, что Москву настораживают призывы Вашингтона к партнерам расширить доступ к своим портам.