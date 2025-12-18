В России предупредили о росте напряженности вокруг Венесуэлы

Москва отмечает рост нагнетания напряженности вокруг Венесуэлы и создание угрозы судоходству, сообщили в Telegram-канале МИД России. В министерстве также уточнили, что негативные действия имеют целенаправленный характер.

Констатируем непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной нам Венесуэлы. Особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству, — заявили в МИД России.

Также министерство выступило за нормализацию отношений между Вашингтоном и Каракасом. В ведомстве указали на необходимость решения противоречий в конструктивном ключе с учетом международно-правовых норм.

Ранее стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W. Журналист Такер Карлсон предположил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле 18 декабря.