Наступление ВС РФ на Гуляйполе открывает бреши в обороне ВСУ Марочко: ВС РФ давят на ВСУ под Гуляйполем, вынуждая перебрасывать резервы

Российские подразделения, развивая успех после взятия Белогорья, активизировали давление с юго-западного направления, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Эти действия создают новую угрозу для украинских сил в районе Гуляйполя.

Сложившаяся оперативная обстановка заставляет командование ВСУ идти на экстренные меры по перегруппировке войск, что помогает российским военнослужащим двигаться в этом районе. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

Мы уже начинаем поддавливать с этого направления, что вынуждает украинское командование перебрасывать с одного направления на другое свои силы и средства, действовать «пожарными командами», — сказал Марочко.

Ранее историк войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что в 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на южном направлении, включая возможное освобождение Херсона, Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.