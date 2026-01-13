Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 03:52

Дело экс-депутата Бальбека расширили новым обвинением

РИАН: экс-депутату Бальбеку вменили нарушение неприкосновенности частной жизни

Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек Фото: русланбальбек.рф
К уголовному делу бывшего вице-премьера Крыма и экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека добавилась еще одна статья, заявил РИА Новости адвокат Алексей Анохин. Правозащитник представляет интересы одной из потерпевших. Помимо обвинения в клевете, Бальбеку теперь вменяют нарушение неприкосновенности частной жизни.

Дополнительно еще вменяется статья за нарушение неприкосновенности частной жизни. Уголовное преследование усилено еще одной отдельной статьей, сказал Анохин.

По версии следствия, экс-депутат причастен к подготовке анонимных жалоб, порочащих крымскую систему здравоохранения. Сам Бальбек вину не признает. Вместе с ним по делу проходят его бывшая помощница и журналистка, которая консультировала его по вопросам взаимодействия со СМИ.

Ранее в отношении экс-парламентария уже были возбуждены дела о клевете и неправомерном доступе к компьютерной информации. Он находится в симферопольском СИЗО, куда был помещен после задержания в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 8 февраля.

