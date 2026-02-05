Обвиняемому в клевете экс-депутату Госдумы стало плохо в зале суда

Экс-депутату Госдумы и бывшему вице-премьеру Крыма Руслану Бальбеку стало плохо прямо в зале суда в Симферополе, где шло предварительное слушание по его уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин. По его словам, медики оперативно оказали мужчине помощь на месте, и его состояние улучшилось.

Руслану Бальбеку оказали медицинскую помощь в суде. Ему стало легче. Госпитализировать не стали. Опять был скачок давления, — сообщил защитник.

Бальбек обвиняется по трем статьям УК РФ — «Клевета», «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Он был задержан в сентябре 2025 года в Кабардино-Балкарии. Свою вину не признает.

