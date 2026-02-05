Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 20:15

Обвиняемому в клевете экс-депутату Госдумы стало плохо в зале суда

Бывшему депутату Госдумы Бальбеку стало плохо в зале суда

Зал судебных заседаний Зал судебных заседаний Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Экс-депутату Госдумы и бывшему вице-премьеру Крыма Руслану Бальбеку стало плохо прямо в зале суда в Симферополе, где шло предварительное слушание по его уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Анохин. По его словам, медики оперативно оказали мужчине помощь на месте, и его состояние улучшилось.

Руслану Бальбеку оказали медицинскую помощь в суде. Ему стало легче. Госпитализировать не стали. Опять был скачок давления, — сообщил защитник.

Бальбек обвиняется по трем статьям УК РФ — «Клевета», «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Он был задержан в сентябре 2025 года в Кабардино-Балкарии. Свою вину не признает.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский не признал свою вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Мосгорсуд проводил слушание по жалобам обвиняемого в среду, 28 января. Уголовное преследование экс-депутата началось в конце октября прошлого года, после того как он был лишен депутатской неприкосновенности.

Руслан Бальбек
депутаты
суды
Симферополь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«ТСЖ нагло врет»: в коммунальном скандале с Ходченковой новый поворот
Освобожденные при обмене российские военнослужащие вернулись на родину
Скандал с экс-послом Британии пошатнул кресло Стармера
Жизнь в США, брак с литовской актрисой, дети: как живет Юрий Колокольников
Депутат Нилов предположил, «убьет» ли ИИ некоторые профессии
Билет по цене iPhone: как пройдет церемония открытия Олимпиады-2026
Стало известно, где похоронят Чиповскую
Уиткофф рассказал, что обсуждалось на переговорах по Украине
Уиткофф анонсировал консультации России, Украины и США
Российские бойцы рассказали о зверствах в плену у ВСУ
Россиянам рассказали о щах для снижения давления
Куба обратилась к США с предложением
Стало известно, из-за кого Макрон хочет «сбежать» с открытия Олимпиады
Задушившей девятилетнюю девочку санитарке вынесли вердикт
Пожилая пара отравила двух россиянок на Пхукете
Россиянину за четыре часа пересадили сердце
Обвиняемому в клевете экс-депутату Госдумы стало плохо в зале суда
«Называются клеветой»: МИД резко ответил на обвинения Италии
Залезал под одежду и снимал в ванной: девушка написала заявление на отчима
Заворотнюк, замужество, мнение об СВО: куда пропала Екатерина Дубакина
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.