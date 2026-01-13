Юрист ответил, что грозит за неправильную уборку снега на даче Юрист Салкин: за сваленный с дачного участка на дорогу снег грозит штраф

Неправильная уборка снега на даче при его попадании на дорогу и другие участки общего пользования может привести к штрафам, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, сам по себе неубранный снег на частной территории не повод для денежного взыскания.

Неубранный снег непосредственно на вашем участке — у крыльца и входной двери дачного дома — сам по себе обычно не образует основания для штрафа, пока это не затрагивает территорию общего пользования и не нарушает местные правила благоустройства. Могут оштрафовать, если, например, сбрасывать снег на дорогу, — пояснил Салкин.

Он добавил, что размер штрафа зависит от конкретного нарушения и региона. По его словам, за складирование снега на тротуарах или во внутридворовых проходах в Московской области предусмотрены предупреждение или штраф до 3 тыс. рублей.

Штрафы за сваленный с дачного участка снег на территорию общего пользования в каждом регионе индивидуальные. В Московской области, например, за складирование снега на тротуарах и во внутридворовых проходах предусмотрены предупреждение или штраф для граждан до 3 тыс. рублей. Если сбрасывать на дорогу или проезжую часть, штраф для граждан составит до 10 тыс. рублей по статье 12.33 КоАП РФ, — резюмировал Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что на сугробы у подъезда и во дворе можно пожаловаться в управляющую компанию. Он отметил, что письменное обращение будет эффективнее телефонного звонка.