Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 05:30

Юрист ответил, что грозит за неправильную уборку снега на даче

Юрист Салкин: за сваленный с дачного участка на дорогу снег грозит штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Неправильная уборка снега на даче при его попадании на дорогу и другие участки общего пользования может привести к штрафам, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, сам по себе неубранный снег на частной территории не повод для денежного взыскания.

Неубранный снег непосредственно на вашем участке — у крыльца и входной двери дачного дома — сам по себе обычно не образует основания для штрафа, пока это не затрагивает территорию общего пользования и не нарушает местные правила благоустройства. Могут оштрафовать, если, например, сбрасывать снег на дорогу, — пояснил Салкин.

Он добавил, что размер штрафа зависит от конкретного нарушения и региона. По его словам, за складирование снега на тротуарах или во внутридворовых проходах в Московской области предусмотрены предупреждение или штраф до 3 тыс. рублей.

Штрафы за сваленный с дачного участка снег на территорию общего пользования в каждом регионе индивидуальные. В Московской области, например, за складирование снега на тротуарах и во внутридворовых проходах предусмотрены предупреждение или штраф для граждан до 3 тыс. рублей. Если сбрасывать на дорогу или проезжую часть, штраф для граждан составит до 10 тыс. рублей по статье 12.33 КоАП РФ, — резюмировал Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что на сугробы у подъезда и во дворе можно пожаловаться в управляющую компанию. Он отметил, что письменное обращение будет эффективнее телефонного звонка.

штрафы
россияне
юристы
дачники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Одевайтесь скромно»: турэксперт о правилах посещения ОАЭ
Маск раскрыл, зачем создавал SpaceX
Раскрыт способ доказать, что фото или видео создано нейросетью
Вирус для доступа к вашему банку: раскрыта новая схема мошенников
В Британии могут взять под контроль чат-бот Маска
Лариса Долина в январе может остаться без зрителей на концерте
Юрист ответила, кому принадлежат подаренные ребенку деньги
«Полиция отступает»: в ФРГ ужаснулись ситуацией с мобилизацией в Одессе
ПСЖ без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции
Не допустили два прорыва ВСУ в Купянск: успехи ВС РФ к утру 13 января
Россиянам рассказали о правилах зимней обрезки деревьев
Сомнолог назвала идеальный материал для постельного белья
Хрустящее чудо к чаю! Слоеные бантики с сахаром — легко, быстро, вкусно
В Британии назвали условия отправки войск на Украину
Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
Россиянам раскрыли опасность современных псевдодуховных учений
Сон про деньги: к прибыли или убыткам? Полное толкование
В доме серийного расхитителя могил были сделаны жуткие находки
Маркетплейсы раскрыли масштабы возврата товаров после Нового года
Силовики озвучили, сколько наемников ВСУ превратились в «пушечное мясо»
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде
Общество

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.