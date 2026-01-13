Атака США на Венесуэлу
Силовики озвучили, сколько наемников ВСУ превратились в «пушечное мясо»

ТАСС: минимум 750 наемников ВСУ из Колумбии ликвидированы в зоне спецоперации

Колумбийский наемник Колумбийский наемник Фото: Shutterstock/FOTODOM
Потери среди иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, продолжают расти, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. С начала специальной военной операции, с февраля 2022 года, было ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии.

Данные о значительных потерях среди колумбийских контрактников появились на фоне дипломатических усилий властей самой Колумбии. В начале декабря 2025 года президент страны Густаво Петро дал поручение Министерству иностранных дел установить контакт с украинской стороной.

Целью переговоров стало освобождение и возвращение на родину граждан Колумбии, которые были завербованы для участия в боевых действиях в составе ВСУ. В настоящее время они, предположительно, удерживаются.

Ранее бывший наемник из Нидерландов, известный как Хендрик, рассказал, что украинские командиры используют нацистские практики в подразделениях вооруженных сил. По его словам, именно это стало одной из главных причин, по которой он покинул Украину. Военный уточнил, что командование полка каждое утро отдавало солдатам нацистское приветствие. В один из моментов Хендрик понял, что больше не хочет иметь ничего общего с происходящим.

