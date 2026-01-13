Россия установила рекорд по импорту кофе из латиноамериканской страны РИАН: Россия закупила из Бразилии кофе на рекордные $459 млн в 2025 году

В 2025 году Россия достигла исторического максимума по закупкам кофе из Бразилии, передает РИА Новости со ссылкой на экспортные данные латиноамериканского государства. Общая стоимость импорта составила $459,3 млн.

Поставки в денежном выражении выросли в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Наиболее активные закупки пришлись на октябрь — 16% всего годового импорта. Также высокими были объемы в декабре (14%) и январе (11%).

В рейтинге крупнейших покупателей бразильского кофе Россия поднялась до 10-го места, обеспечив 3% всего экспорта этой страны. Сопоставимые объемы закупок продемонстрировали Китай и Испания. Лидерами же остаются Германия (15%), США (13%) и Италия (9%). В 2025 году Бразилия увеличила поставки кофе на зарубежные рынки почти на треть, до $14,9 млрд.

Ранее стало известно, что Лаос может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию из-за повышенных торговых пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа. Оно относится к числу товаров, которые страна может перенаправить с американского на другие рынки.