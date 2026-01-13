Весной в России запретят автоматическое списывание средств со счетов Немкин: с 1 марта онлайн-сервисам запретят списывать деньги без согласия клиента

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила, защищающие пользователей от навязывания цифровых подписок, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Онлайн-сервисы лишатся права автоматически продлевать оплату без явного и подтвержденного согласия клиента.

Поправки, инициированные депутатами Госдумы, требуют от компаний прекращать любое взаимодействие с банковскими реквизитами пользователя после его отказа от услуги. Также должен быть обеспечен простой и понятный механизм отмены ранее данных разрешений на списание средств.

Мы возвращаем потребителям контроль над их финансовыми инструментами в цифровой среде. Это особенно важно в условиях стремительного роста количества онлайн-сервисов и количества подписочных моделей, — подчеркнул Немкин.

По его словам, закон призван создать прозрачные правила игры на рынке и минимизировать конфликтные ситуации, связанные с несанкционированными списаниями. Сейчас эта модель оплаты используется повсеместно. В частности, в стримингах, приложениях, онлайн-курсах и на маркетплейсах.

