13 января 2026 в 04:42

В США озвучили, какие органы власти играли огромную роль в жизни страны



Спецслужбы до недавнего времени играли чрезмерно огромную роль не только в политике, но и в общественной и культурной жизни США, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе совместного видеоэфира со своим братом Бакли Карлсоном. Он высказал резкую критику в адрес разведывательного сообщества американского государства.

Ведущий подчеркнул, что осознание истинного масштаба влияния и деятельности разведки стало для него одним из самых важных и шокирующих открытий, в которое изначально было трудно поверить. Бакли Карлсон добавил, что американское правительство и разведывательные структуры представляют собой монстра, которого, однажды увидев, уже невозможно игнорировать.

Ты знал, какую огромную роль играли спецслужбы, как зарубежные, так и внутренние, в жизни нашей страны до недавнего времени, причем не только в политической, но и общественной, и культурной? – задал риторический вопрос Такер Карлсон.

Ранее журналист обратил внимание, что решение американского президента Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет в 2027 году до $1,5 трлн (138,78 трлн рублей) говорит о том, что США готовятся к новой мировой войне. По его словам, других причин для подобного увеличения оборонного бюджета США быть не может.


