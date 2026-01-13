Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 04:25

Россия пообещала военный ответ на каждую атаку ВСУ

Небензя: Москва будет использовать военные методы, пока Киев не придет в чувство

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Москва будет действовать военными методами, пока украинское руководство не проявит готовность к диалогу. Он предупредил, что любой удар ВСУ по гражданским объектам будет означать дальнейшую эскалацию и военный ответ со стороны РФ.

Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами <…>, на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ,подчеркнул дипломат.

Небензя также обвинил западных партнеров в полном игнорировании преступлений киевских властей, целенаправленно наносящего удары по мирным объектам и гражданским лицам в российских регионах. Дипломат признался, что его поражает ставшая нормой молчаливая реакция международного сообщества, включая генсека ООН Антониу Гутерриша.

Ранее заместитель постоянного представителя США Тэмми Брюс на Совбезе ООН заявила о неприемлемости российских ударов по энергообъектам на Украине. При этом в ее речи не нашлось места для упоминания атак ВСУ, которым в РФ подвергаются аналогичные объекты.

Василий Небензя
ООН
Украина
Россия
