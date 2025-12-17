Трамп может объявить войну Венесуэле 18 декабря Карлсон: Трамп может объявить Венесуэле войну во время своего обращения к нации

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации может объявить войну Венесуэле 18 декабря, сообщил американский журналист Такер Карлсон со ссылкой на члена конгресса. По его словам, такое решение неизбежно.

Вчера членам конгресса сообщили, что война неизбежна, и о ней будет объявлено сегодня вечером в 21:00 (04:00 мск) в обращении президента к нации. Кто знает, кстати, произойдет ли это на самом деле, <…> об этом мне сегодня утром рассказал один из членов конгресса, — сказал Карлсон.

Ранее Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Американский лидер предупредил о блокаде следующих в Венесуэлу и из нее подсанкционных нефтяных танкеров.

До этого стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.

Кроме того, глава Белого дома подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.