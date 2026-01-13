Приставы составили портрет злостного неплательщика штрафов

Федеральная служба судебных приставов составила обобщенный портрет гражданина, который систематически уклоняется от оплаты административных штрафов ГАИ, передает РИА Новости. Согласно данным ведомства, это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.

Анализ массива исполнительных производств позволил приставам выявить наиболее распространенный типаж злостного неплательщика штрафов, выписанных за нарушения правил дорожного движения. Как правило, эти граждане длительное время игнорируют не только обязанность оплатить взыскание, но и последующие уведомления, что в итоге приводит к принудительному исполнению с дополнительными расходами.

Среднестатистическим должником — неплательщиком штрафов ГИБДД, по исполнительным производствам, находящимся на принудительном исполнении, является мужчина в возрасте от 30 до 50 лет, — сообщили агентству в службе.

Ранее стало известно, что чаще всего курьерами мошенников становится молодежь в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования. Как сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, среди них также встречаются ранее судимые граждане старше 40 лет и приезжие.