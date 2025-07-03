Киберполиция составила портрет «пехоты» мошенников

Чаще всего курьерами мошенников становится молодежь в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Отмечается, что также встречаются ранее судимые граждане старше 40 лет и приезжие.

«Пехота» мошенников — это курьеры. <…> В подавляющем большинстве случаев это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования. Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением, — говорится в сообщении.

Большинство задержанных — это люди из других регионов, сообщили в МВД. По указанию организаторов они свободно перемещаются между городами. Например, курьер из Самары работал в Саратове, а житель Балашихи — в Твери. Обычно их маршруты заканчиваются в крупных городах-миллионниках, таких как Москва, Казань и Новосибирск.

До этого мошенники под видом сотрудников военкомата начали выманивать у россиян призывного возраста коды из СМС для доступа к аккаунтам на «Госуслугах» и банковским приложениям. Получив личные данные жертв, преступники оформляют на них кредиты и скрываются.