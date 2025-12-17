С пирожками больше не вожусь: готовлю лепешки с капустой на кефире — вкуснятина на перекус

Этот рецепт превращает постную выпечку в невероятно мягкие, пышные и ароматные лепешки. Замена воды на кефир делает тесто особенно нежным и воздушным, а готовая выпечка долго остается мягкой. Сочная тушеная капуста с луком идеально сочетается с кислинкой теста, а сливочное масло, которым смазывают горячие лепешки, придает им аппетитный блеск и насыщенный сливочный вкус. Идеальный завтрак, который заряжает энергией и создает уютное настроение.

Ингредиенты: мука — 300 г, кефир — 150 мл, капуста белокочанная — 400 г, лук — 1 шт., соль — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л. (для теста) + для жарки, перец по вкусу, сливочное масло для смазывания.

Приготовление: в глубокой миске смешайте муку и соль. Влейте кефир комнатной температуры и 2 ст. л. растительного масла. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте его пленкой или полотенцем и оставьте отдыхать на 20–30 минут. Тем временем мелко нашинкуйте капусту, лук нарежьте кубиками. Обжарьте лук на сковороде до прозрачности, добавьте капусту, посолите, поперчите и тушите под крышкой на среднем огне 10–15 минут до мягкости, изредка помешивая. Остудите начинку. Тесто разделите на 6–8 равных частей, каждую раскатайте в круглую лепешку толщиной около 3 мм. На одну половину каждой лепешки выложите капустную начинку, накройте второй половиной, плотно защипните края. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте лепешки на среднем огне с обеих сторон по 3–4 минуты до золотистого цвета. Горячие готовые лепешки сразу смажьте сливочным маслом. Подавайте теплыми.

