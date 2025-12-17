Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 09:00

С пирожками больше не вожусь: готовлю лепешки с капустой на кефире — вкуснятина на перекус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт превращает постную выпечку в невероятно мягкие, пышные и ароматные лепешки. Замена воды на кефир делает тесто особенно нежным и воздушным, а готовая выпечка долго остается мягкой. Сочная тушеная капуста с луком идеально сочетается с кислинкой теста, а сливочное масло, которым смазывают горячие лепешки, придает им аппетитный блеск и насыщенный сливочный вкус. Идеальный завтрак, который заряжает энергией и создает уютное настроение.

Ингредиенты: мука — 300 г, кефир — 150 мл, капуста белокочанная — 400 г, лук — 1 шт., соль — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л. (для теста) + для жарки, перец по вкусу, сливочное масло для смазывания.

Приготовление: в глубокой миске смешайте муку и соль. Влейте кефир комнатной температуры и 2 ст. л. растительного масла. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накройте его пленкой или полотенцем и оставьте отдыхать на 20–30 минут. Тем временем мелко нашинкуйте капусту, лук нарежьте кубиками. Обжарьте лук на сковороде до прозрачности, добавьте капусту, посолите, поперчите и тушите под крышкой на среднем огне 10–15 минут до мягкости, изредка помешивая. Остудите начинку. Тесто разделите на 6–8 равных частей, каждую раскатайте в круглую лепешку толщиной около 3 мм. На одну половину каждой лепешки выложите капустную начинку, накройте второй половиной, плотно защипните края. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте лепешки на среднем огне с обеих сторон по 3–4 минуты до золотистого цвета. Горячие готовые лепешки сразу смажьте сливочным маслом. Подавайте теплыми.

Ранее мы делились интересным рецептом. Не шарлотка, а кое-что советское: один лимон — этому рецепту до сих пор нет равных.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо сырников и оладий: вкуснейшие лепешки из кефира и творога — такие простые, но безумно вкусные
Общество
Вместо сырников и оладий: вкуснейшие лепешки из кефира и творога — такие простые, но безумно вкусные
Ржаная мука и 10 минут — пеку финские рейкялейпя. Ароматные лепешки с хрустящей корочкой
Общество
Ржаная мука и 10 минут — пеку финские рейкялейпя. Ароматные лепешки с хрустящей корочкой
Проще шубы и «Мимозы»: салат «Нежный» с кальмарами и яблоками
Семья и жизнь
Проще шубы и «Мимозы»: салат «Нежный» с кальмарами и яблоками
Мандариновый кекс на Новый год: секрет — в мандаринах с кожурой. Готовить проще простого, вкуснее любого торта
Общество
Мандариновый кекс на Новый год: секрет — в мандаринах с кожурой. Готовить проще простого, вкуснее любого торта
ПП-пастуший пирог: готовлю с пюре из цветной капусты вместо картофеля для легкого ужина
Общество
ПП-пастуший пирог: готовлю с пюре из цветной капусты вместо картофеля для легкого ужина
лепешки
простой рецепт
капуста
кефир
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай встал на сторону России в ситуации с замороженными активами
В Москве затопило склады с техникой Apple на 30 млн рублей
Автоэксперт раскрыл, как изменилось отношение россиян к ремонту машин
Главврач устроил шоу «Большой брат» в стенах своей больницы
ФИФА пошла навстречу футбольным болельщикам в вопросе билетов
Венесуэла жестко ответила на притязания США
Путин исполнил новогодние мечты детей
Московский тиктокер выпил свою кровь и едва не умер
Помощница Винокура ответила на слухи о завершении карьеры юмориста
Салат с кальмарами на Новый год: яркий хит стола
Внука и его деда застрелили при попытке мобилизации под Херсоном
Винокур окончательно отказался от карьеры ведущего
Сотни эстонцев стоят в очередях на границе, чтобы попасть в Россию
ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область
Российские «Ярсы» вышли на боевое патрулирование в Сибири
ФСБ задержала отца и дочь, планировавших перейти на сторону Киева
Суд обязал 10 россиян выплатить Долиной 67 млн рублей
Вучич раскрыл, чью сторону займет Сербия в конфликте России и Европы
«Слабые звенья» рынка: что мешает стабильным поставкам в регионах
В Госдуме нашли способ, как защитить россиян от «бабушкиных схем»
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.