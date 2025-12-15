Новый год-2026
Не шарлотка, а кое-что советское: беру один лимон — этому рецепту до сих пор равных не знаю

Старый советский рецепт лимонного пирога, вкуснейший и очень простой в приготовлении. Обалденная выпечка на все времена, проверенная нашими бабушками, которая до сих пор не имеет равных. Идеальный десерт для семейного чаепития или праздничного стола.

Ингредиенты (форма 22–24 см): лимон — 1 шт., сахар — 2 ст.л., сливочное масло — 100 г, сахар — 180 г, ванильный сахар — 8 г, яйца — 2 шт., соль — 1 щепотка, сметана 15% — 100 г, мука — 200 г, разрыхлитель — 10 г, сахарная пудра — по вкусу, арахис — по вкусу.

Приготовление: с лимона снимите цедру и отложите в сторону. Нарежьте лимон небольшими кубиками, при желании удалите белую пленочку. Засыпьте кубики лимона 2 ст.л. сахара и перемешайте. В миске перетрите 100 г сливочного масла с 180 г сахара вилкой, вбейте 2 яйца, добавьте щепотку соли и 100 г сметаны, взбейте венчиком до однородности. Отдельно смешайте 200 г муки с 10 г разрыхлителя и добавьте в жидкую массу в три приема, каждый раз перемешивая. Введите цедру и кубики лимона с сахаром, при желании добавьте 8 г ванильного сахара и аккуратно перемешайте.

Выложите тесто в форму диаметром 22–24 см. Если форма силиконовая — смазывать не нужно, если металлическая или стеклянная — смажьте маслом или выстелите пекарскую бумагу. Выпекайте при 180°C около 50 минут. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой и измельченным арахисом.

Ранее мы делились рецептом, который получается круче, чем в кондитерской. Вишневый пирог из песочного теста на сливочном масле.

лимоны
пироги
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
