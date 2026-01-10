Лимонный пирог готовлю зимой: сезонный рецепт на вкусном тесте — смешал, и в духовку

Зимой особенно хочется ярких вкусов, и этот лимонный пирог всегда выручает. Он получается нежным, ароматным и с приятной кислинкой — именно то, что нужно к чаю в холодный день. Готовится из простых продуктов, а вкус ничуть не хуже, чем у десертов из пекарни.

Ингредиенты: сливочное масло — 120 г, сахар — 200 г (100 г в тесто и 100 г в начинку), яйцо — 1 шт., мука — 400 г, сметана 20% — 2 ст. л., сода — 0,5 ч. л., картофельный крахмал — 1 ст. л., лимоны — 2 шт.

Приготовление: мягкое сливочное масло разотрите с сахаром для теста, добавьте яйцо и сметану. Всыпьте соду, муку и замесите мягкое, не липкое тесто. Разделите его на две части: одну — побольше, вторую — поменьше, и уберите меньшую в морозилку на 15–20 минут. Лимоны промойте, удалите косточки и измельчите вместе с сахаром для начинки. Если не любите горечь, лимоны можно очистить от кожуры, а цедру добавить прямо в тесто. Большую часть теста распределите по форме диаметром 20–26 см, сформировав бортики. Выложите лимонную начинку, сверху натрите охлаждённое тесто. Выпекайте при 180 °C 30–40 минут до золотистой корочки. Остудите и подавайте — пирог получается особенно вкусным на следующий день.

