09 января 2026 в 14:50

Когда гуляш надоел: курица в сметанно-горчичном соусе — очень нежная подлива к рису, пюре и макаронам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если привычные мясные подливки уже не радуют, этот рецепт станет отличной заменой. Курица в сметанно-горчичном соусе готовится просто, без сложных ингредиентов, а вкус получается насыщенным, мягким и очень домашним. Нежное филе, густой соус и лёгкая пикантность — то, что нужно для уютного обеда или ужина.

Ингредиенты: куриное филе — 400 г, подсолнечное масло — 3–4 ст. л., сметана — 2–3 ст. л., французская (дижонская) горчица — 1 ст. л., мука — 1 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: куриное филе нарежьте кубиками среднего размера. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте курицу на среднем огне до равномерного золотистого цвета — не торопясь, около 10–15 минут. Когда курица подрумянится, добавьте муку, тщательно перемешайте и прогрейте ещё 2–3 минуты. Затем влейте немного кипящей воды, активно перемешивая, чтобы соус стал однородным и без комочков. Добавьте сметану, снова хорошо перемешайте и введите французскую горчицу с зернышками — именно она придаёт блюду характер и лёгкую остроту. Накройте крышкой и тушите до полной готовности курицы. Если соус покажется слишком густым, можно добавить немного воды или сливок. Подавайте курицу в сметанно-горчичном соусе с рисом или картофельным пюре.

Ранее мы делились рецептом куриных котлеток. Добавьте в них два неожиданных ингредиента — и будете готовить только так.

Проверено редакцией
