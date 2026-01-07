Атака США на Венесуэлу
Куриные котлетки — просто улет: я добавила 2 неожиданных ингредиента — теперь готовлю только так

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти куриные котлеты — настоящая находка для тех, кто любит простые, но удачные рецепты. Минимум усилий, никаких мясорубок — а результат удивляет: котлетки получаются сочными, мягкими и буквально тают во рту. Готовятся быстро, а со стола исчезают ещё быстрее. Секрет в кефире и крахмале.

Ингредиенты: куриное филе — 2 средних (около 500 г), кефир — 100 г (или 2–3 ст. л. майонеза), твёрдый сыр — 100 г, крахмал — 2–3 ст. л., репчатый лук — 1 маленький (по желанию), зелень — ½ пучка (укроп и/или петрушка, по желанию), соль и специи — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: куриное филе нарежьте небольшими кубиками — слишком мелко резать не нужно, так котлеты будут сочнее. Сыр нарежьте кубиками такого же размера или чуть мельче. Лук, если используете, мелко нарежьте. В миске соедините курицу, сыр, лук, добавьте кефир, крахмал, соль и специи. Соль кладите умеренно, так как сыр уже даёт насыщенный вкус. Всё хорошо перемешайте и в самом конце добавьте мелко рубленую зелень. Масса получится нежной, слегка вязкой — так и должно быть. Разогрейте сковороду с растительным маслом и жарьте котлетки на среднем огне. Выкладывать можно ложкой, как оладьи, или формировать руками. Обжариваются они очень быстро — по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом печеночных котлет «Парочка». Сочная начинка — и печень превращается в хит.

Проверено редакцией
