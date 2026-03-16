Хотите удивить гостей небанальным мясным блюдом? Эти котлеты — целая симфония вкуса. Баранина, гречка, шкварки и одна маленькая хитрость

Баранина — мясо с характером, и его нужно уметь подчеркнуть, а не перебить. Гречка здесь — не просто наполнитель. Она впитывает соки, смягчает плотность фарша и дарит легкую ореховую ноту. А вытопленный бараний жир и шкварки — это глубинный, почти забытый вкус настоящей домашней кухни.

Что понадобится

Для котлет: баранина (лопатка или окорок) — 500 г, курдючный жир — 100 г, гречневая крупа — 0,5 стакана + 3 ст. л. для обсыпки, репчатый лук — 1 крупная головка, чеснок — 2–3 зубчика, бараний жир для шкварок — 50 г, соль, черный перец, острый перец (по вкусу), вода — несколько столовых ложек, растительное масло для жарки.

Как я их готовлю

Заранее заливаю полстакана гречки литром теплой воды и оставляю минимум на 6–12 часов до размягчения. Затем откидываю на сито. Баранину и курдючный жир нарезаю кусками и дважды пропускаю через мясорубку вместе с отжатой гречкой — это гарантирует однородную, пластичную текстуру фарша. Отдельно мелко рублю лук и чеснок.

На сухой сковороде на медленном огне вытапливаю нарезанный кубиками бараний жир до получения шкварок, которые затем извлекаю шумовкой. В этом ароматном жире пассерую лук до прозрачности и мягкости. В глубокой миске соединяю фарш, обжаренный лук вместе с жиром, сырой чеснок, соль, специи и несколько ложек ледяной воды. Энергично вымешиваю массу руками 5–7 минут — это насыщает фарш кислородом и делает котлеты нежными. Для панировки мелко перемалываю 3 столовые ложки сухой гречки в кофемолке до состояния мелкой пудры.

Формирую небольшие приплюснутые котлеты, обваливаю их в гречневой пудре со всех сторон. Разогреваю в сковороде растительное масло и обжариваю котлеты на сильном огне до золотистой корочки с каждой стороны. Затем перекладываю их в форму и отправляю в разогретую до 160°C духовку на 10–15 минут для полного пропекания.

Дмитрий Демичев
