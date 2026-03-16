Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 18:46

Приготовила и сама удивилась, такой сочной грудки давно не ела: рулетики с бюджетной начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти куриные рулетики с бюджетной сырно-морковной начинкой — настоящий праздник вкуса, который превращает обычную курицу в изысканное блюдо. Приготовила и сама удивилась, такой сочной грудки давно не ела!

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 100 г твердого сыра, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: куриные грудки разрежьте вдоль на пласты и слегка отбейте, посолите и поперчите. Для начинки сыр и сырую морковь натрите на мелкой терке, чеснок измельчите, добавьте майонез и специи, тщательно перемешайте. Выложите начинку на край каждого пласта и плотно сверните рулетиком, закрепив зубочистками или перевязав ниткой.

Обжарьте рулетики на сковороде до румяной корочки со всех сторон, затем переложите в форму для запекания и доведите до готовности в духовке при 180°C 15–20 минут. Подавайте горячими, полив соком от запекания.

Проверено редакцией
курица
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве женщины футболиста
Россиянин заложил бомбу для ворующего газеты соседа
Умер один из старейших актеров МХАТа Голиков: причины смерти, последние дни
Суд частично снял с Лерчек запрет на интернет
«Дураков в правительстве нет»: на Алтае нашли метод «деалкоголизации» людей
Врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
США приняли неожиданное решение по нефтяным танкерам в Ормузском проливе
Одна переписка стала причиной внутреннего расследования в бундестаге
В Госдуме раскрыли истинное отношение крымчан к воссоединению с Россией
Названы дальнейшие шаги Трампа по Украине после отказа НАТО помогать США
Трамп получил еще один отказ в помощи по Ирану
Сбой зафиксировали на одной из веток столичного метро
«Всегда будем помнить»: футболист проиграл борьбу онкологии в 20 лет
«Кажется, это злая шутка». Что известно об убитой футболистом москвичке
МИД России объяснил, что США и Израиль натворили на Ближнем Востоке
Звезда «Гостьи из будущего» Аринина умерла в одиночестве: что известно
В Ливане раскрыли число жертв израильских ударов
«Дом.ру» объяснил ограничения домашнего интернета
Двух тюменцев жестко наказали за нападение на врача
Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: что известно, кто убийца
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.