Приготовила и сама удивилась, такой сочной грудки давно не ела: рулетики с бюджетной начинкой

Эти куриные рулетики с бюджетной сырно-морковной начинкой — настоящий праздник вкуса, который превращает обычную курицу в изысканное блюдо. Приготовила и сама удивилась, такой сочной грудки давно не ела!

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 100 г твердого сыра, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: куриные грудки разрежьте вдоль на пласты и слегка отбейте, посолите и поперчите. Для начинки сыр и сырую морковь натрите на мелкой терке, чеснок измельчите, добавьте майонез и специи, тщательно перемешайте. Выложите начинку на край каждого пласта и плотно сверните рулетиком, закрепив зубочистками или перевязав ниткой.

Обжарьте рулетики на сковороде до румяной корочки со всех сторон, затем переложите в форму для запекания и доведите до готовности в духовке при 180°C 15–20 минут. Подавайте горячими, полив соком от запекания.

