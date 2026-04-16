Суд принял решение по делу главреда Telegram-канала «Сапа»

Суд арестовал главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву, сообщил Telegram-канал СК Москвы. По информации ведомства, ей предъявлено обвинение в даче взятки.

По ходатайству следователей столичного СК в отношении главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Махачкале судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — уточнили в СК Москвы.

Джикаева была задержана сотрудниками правоохранительных органов во вторник, 14 апреля. По версии следствия, главред Telegram-канала «Сапа» договорилась с оперативным дежурным УМВД России по городу Махачкале о получении сведений о происшествиях. Сообщалось, что за свои услуги сотрудник МВД получил от Джикаевой более 250 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что следственные мероприятия, прошедшие в офисе издания «Сапа» во Владикавказе, связаны с уголовным делом журналистов Telegram-канала Baza. До этого сообщалось, что передаваемая Джикаевой информация содержала персональные данные граждан.