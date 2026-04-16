16 апреля 2026 в 21:20

Суд принял решение по делу главреда Telegram-канала «Сапа»

Суд арестовал главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву, сообщил Telegram-канал СК Москвы. По информации ведомства, ей предъявлено обвинение в даче взятки.

По ходатайству следователей столичного СК в отношении главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Махачкале судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — уточнили в СК Москвы.

Джикаева была задержана сотрудниками правоохранительных органов во вторник, 14 апреля. По версии следствия, главред Telegram-канала «Сапа» договорилась с оперативным дежурным УМВД России по городу Махачкале о получении сведений о происшествиях. Сообщалось, что за свои услуги сотрудник МВД получил от Джикаевой более 250 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что следственные мероприятия, прошедшие в офисе издания «Сапа» во Владикавказе, связаны с уголовным делом журналистов Telegram-канала Baza. До этого сообщалось, что передаваемая Джикаевой информация содержала персональные данные граждан.

Чехия вызвала посла России после заявления о беспилотниках
Экс-депутата арестовали в Дагестане за крупное мошенничество с COVID-19
Трамп раскрыл, какой конфликт сейчас в приоритете у США
Раскрыты новые детали о погибшем в Оренбуржье полицейском
В Туапсе уточнили количество поврежденных домов после атаки ВСУ
Суд принял решение по делу главреда Telegram-канала «Сапа»
«Хрюк на елке»: МИД объяснил, почему ЕС не зовут на переговоры по Украине
Молнии поразили четыре самолета в небе над Сочи
«Он будет счастлив»: друг Никоненко раскрыл его главное желание в юбилей
Вакцина от рака в России: цена, кого будут лечить, как получить бесплатно
Меган Маркл заподозрили в беременности
Юрист попал в реанимацию после попыток защитить женщину в Люберцах
«Адская арифметика»: в МИД рассказали, как Киев сорвал пасхальное перемирие
Трамп продлил на год введенный Байденом запрет, касающийся России
«Своих не бросаем»: Лепс направил помощь пострадавшим в Дагестане
Голы Овечкина, рекорды Капризова, снайпер Кучеров: как россияне рвут НХЛ
«Бьют через край»: Захарова указала на противоречия внутри НАТО
«Радиостанция Судного дня» передала два послания с разницей в полчаса
Убившего сына из охотничьего ружья в центре Москвы заключили под стражу
«Моя десятая»: Трамп записал в свой актив перемирие Израиля и Ливана
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
