Дело о посягательстве на жизнь полицейских возбудили в Оренбуржье

Следственный комитет России возбудил дело о покушении на жизнь полицейских после стрельбы в Оренбургской области, сообщается в канале ведомства в мессенджере MAX. Отмечается, что трое правоохранителей получили ранения, еще один погиб.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в региональном управлении МВД информировали, что один полицейский погиб при задержании преступника. По информации ведомства, открывший огонь мужчина скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение беглеца.

Также известно, что трое полицейских, пострадавших при стрельбе в Оренбургской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии. На месте работают четыре бригады скорой помощи, причем первая, как оказалось, доехала до места происшествия за восемь минут.