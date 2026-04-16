Минздрав раскрыл состояние полицейских после стрельбы в Оренбуржье Минздрав: трое полицейских из Оренбуржья находятся в стабильно тяжелом состоянии

Трое полицейских, пострадавших при стрельбе в Оренбургской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. На месте работают четыре бригады скорой помощи.

Все трое [пострадавших] находятся в стабильно тяжелом состоянии. <...> Помощь оказывали четыре бригады скорой медицинской помощи, время доезда первой — восемь минут, — отметили в ведомстве.

Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что один полицейский погиб при задержании преступника. По информации ведомства, открывший огонь мужчина скрылся. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение беглеца.

До этого сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя без прав в поселке Ключевой Свердловской области. Мужчину и его пассажиров арестовали. Никто в результате погони не пострадал. ВАЗ нарушителя и полицейская машина получили механические повреждения.