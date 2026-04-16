16 апреля 2026 в 20:40

Убившего сына из охотничьего ружья в центре Москвы заключили под стражу

Застрелившего сына в центре Москвы пенсионера заключили под стражу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Москвича, обвиняемого в убийстве собственного сына в квартире в Товарищеском переулке, заключили под стражу, сообщил Telegram-канал столичного СК. По данным ведомства, мужчина скончался на месте.

По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в убийстве сына в центре Москвы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в столичном СК.

По версии следствия, вечером 14 апреля 2026 года мужчина 1949 года рождения находился в своей квартире в Товарищевском переулке в Москве. Во время бытовой ссоры он взял ружье ИЖ-12 и выстрелил как минимум один раз в сына 1973 года рождения.

До этого во Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы села Андреевского. Ее обвиняют в незаконном лишении свободы супруга, которое привело к его смерти. Женщина заткнула ему рот куском ткани, смерть наступила от асфиксии. Трагедия произошла 13 сентября 2025 года. После совместного распития алкоголя у пары произошел конфликт, в ходе которого супруг начал оскорблять жену.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

