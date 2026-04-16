Убившего сына из охотничьего ружья в центре Москвы заключили под стражу

Застрелившего сына в центре Москвы пенсионера заключили под стражу

Москвича, обвиняемого в убийстве собственного сына в квартире в Товарищеском переулке, заключили под стражу, сообщил Telegram-канал столичного СК. По данным ведомства, мужчина скончался на месте.

По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в убийстве сына в центре Москвы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в столичном СК.

По версии следствия, вечером 14 апреля 2026 года мужчина 1949 года рождения находился в своей квартире в Товарищевском переулке в Москве. Во время бытовой ссоры он взял ружье ИЖ-12 и выстрелил как минимум один раз в сына 1973 года рождения.

До этого во Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы села Андреевского. Ее обвиняют в незаконном лишении свободы супруга, которое привело к его смерти. Женщина заткнула ему рот куском ткани, смерть наступила от асфиксии. Трагедия произошла 13 сентября 2025 года. После совместного распития алкоголя у пары произошел конфликт, в ходе которого супруг начал оскорблять жену.