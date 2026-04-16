Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 14:52

Россиянка случайно убила обидевшего ее мужа куском ткани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы села Андреевское, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Ее обвиняют в незаконном лишении свободы супруга, которое привело к его смерти. Женщина заткнула ему рот куском ткани, смерть наступила от асфиксии.

Во Владимирской области женщина предстанет перед судом по обвинению в незаконном лишении человека свободы. <...> В ходе расследования уголовного дела женщина дала признательные показания, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 13 сентября 2025 года. После совместного распития алкоголя у пары случился конфликт. В СК отметили, что 34-летний муж начал оскорблять жену. В ответ женщина набросилась на него, повалила на пол, связала и заткнула рот куском ткани. При этом она не учла, что перекрыла супругу дыхание. Мужчина долгое время оставался лежать на полу и вскоре перестал дышать.

Ранее в Краснодарском крае местный житель обвинялся в смертельном избиении знакомого. В ходе допроса обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что во время распития спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами в область головы и тела приятеля.

Регионы
Владимирская область
убийства
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.