Россиянка случайно убила обидевшего ее мужа куском ткани

Во Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы села Андреевское, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Ее обвиняют в незаконном лишении свободы супруга, которое привело к его смерти. Женщина заткнула ему рот куском ткани, смерть наступила от асфиксии.

Во Владимирской области женщина предстанет перед судом по обвинению в незаконном лишении человека свободы. <...> В ходе расследования уголовного дела женщина дала признательные показания, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 13 сентября 2025 года. После совместного распития алкоголя у пары случился конфликт. В СК отметили, что 34-летний муж начал оскорблять жену. В ответ женщина набросилась на него, повалила на пол, связала и заткнула рот куском ткани. При этом она не учла, что перекрыла супругу дыхание. Мужчина долгое время оставался лежать на полу и вскоре перестал дышать.

