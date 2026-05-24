24 мая 2026 в 13:50

Взрыв в Луганске, удар по цеху Запорожской АЭС: как ВСУ атакуют РФ 24 мая

Фото: Социальные сети
В ночь на 24 мая средства ПВО уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата над Россией. Беспилотник взорвался в центре Луганска, дрон ВСУ атаковал самый центр столицы ЛНР. Мирный житель погиб при детонации FPV-дрона в Грайвороне Белгородской области. Подробности — в материале NEWS.ru.

Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 33 украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь, с 23 на 24 мая, сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили в небе над 12 российскими регионами. Такое количество дронов было перехвачено в период с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что вражеские беспилотники были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями. Еще несколько целей уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владимирской области в результате атаки ВСУ начался крупный пожар

Владимирская область подверглась атаке беспилотников, в результате чего на одном из объектов возник пожар, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в мессенджере МАКС. По его словам, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.

«Этой ночью вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. Это стало причиной пожара. Площадь возгорания — около 800 квадратных метров», — написал Авдеев.

Число жертв в Старобельске после разбора завалов выросло до 21 человека

Число погибших при атаке ВСУ на Старобельск увеличилось до 21 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЛНР. Спасатели завершили работы на месте происшествия и извлекли все тела из-под завалов.

«Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погиб», — сказано в сообщении.

Беспилотник взорвался в 100 метрах от здания правительства ЛНР в Луганске

Беспилотник взорвался в центре Луганска, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, дрон ВСУ атаковал самый центр столицы региона — место, где обычно собирается молодежь и гуляют родители с детьми.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«В то время как республика переживает чудовищный удар по студенческому общежитию в Старобельске, неонацисты продолжают бить по мирным городам. Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска», — написал он.

Губернатор уточнил, что БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина, рядом с популярной кофейней. Легкие ранения получили два человека, их оперативно госпитализировали.

По предварительной информации, дрон, использованный при атаке, относится к типу американских беспилотников Hornet, которые отличаются высокой дальностью полета и грузоподъемностью около четырех килограммов. Отмечается, что речь могла идти о боевом заряде.

Шесть жителей Борисовки пострадали при атаке ВСУ по Белгородской области

Пятеро мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести в результате массированных атак ВСУ на поселок Борисовка, сообщил Telegram-канал оперштаба Белгородской области. Всем пострадавшим на месте и в медицинских учреждениях сейчас оперативно оказывается необходимая квалифицированная помощь.

«У одного мужчины ранение подмышечной области, у двоих других — осколочные ранения различных частей тела. У бойца „Орлана“, еще одной женщины и водителя атакованной FPV-дроном машины диагностированы акубаротравмы», — добавили в оперштабе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины нанесли удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции, сообщили в Telegram-канале АЭС. В результате атаки повреждения получили восемь автобусов, которые перевозят персонал станции, а также два пассажирских автобуса в городе-спутнике Энергодаре.

«Под очередным ударом вновь оказался транспортный цех станции. В результате атаки повреждены восемь автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

На станции отметили, что обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной. Город практически непрерывно подвергается обстрелам. Под ударами оказываются автомобили, антенны сотовой связи, кровли жилых домов и объекты городской инфраструктуры.

Мирный житель погиб при детонации БПЛА в Белгородской области

Мирный житель погиб при детонации FPV-дрона в Грайвороне, сообщил оперштаб Белгородской области в МАКСе. Город попал под атаку украинских беспилотников.

«В городе Грайвороне при детонации FPV-дрона от полученных травм погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Фото: Социальные сети

За последние сутки «Купол Донбасса» сбил 39 украинских беспилотников

За последние сутки система «Купол Донбасса» сбила 39 украинских беспилотников в ДНР, сообщил штаб обороны региона в своем Telegram-канале. Для уничтожения дронов были задействованы силы ПВО и сводных мобильных огневых групп.

«За прошедшие сутки над территорией ДНР системой „Купол Донбасса“ нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 39 дронов противника», — говорится в сообщении.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

