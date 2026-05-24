24 мая 2026 в 09:02

В ДНР раскрыли, сколько дронов сбил «Купол Донбасса» за сутки

За последние сутки «Купол Донбасса» сбил 39 украинских беспилотников

ПВО РФ Фото: МО РФ
За последние сутки система «Купол Донбасса» сбила 39 украинских беспилотников в ДНР, сообщил штаб обороны региона в своем Telegram-канале. Для уничтожения дронов были задействованы силы ПВО и сводных мобильных огневых групп.



Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 24 мая, сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили в небе над 12 российскими регионами. В частности, беспилотники были ликвидированы в Белгородской, Брянской областях, в Московском регионе и в Крыму.

До этого жительница приграничного села Зиборовка Белгородской области рассказала о многократных атаках дронов ВСУ. Один и тот же частный дом, принадлежащий ее родственнику, подвергся ударам 11 раз. Сама женщина также пострадала, когда очередной налет беспилотников застал ее во время работы в огороде.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
