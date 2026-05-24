24 мая 2026 в 07:25

Минобороны раскрыло число сбитых за ночь БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 33 украинских беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь, с 23 на 24 мая, сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили в небе над 12 российскими регионами. Такое количество дронов было перехвачено в период с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что вражеские беспилотники были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями. Еще несколько целей уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Прошлым утром Минобороны РФ сообщало о ликвидации 348 украинских беспилотников, атаковавших ночью Россию. По информации оборонного ведомства, БПЛА были ликвидированы над территориями 15 российских регионов, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

