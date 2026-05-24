Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 08:13

Мужчина погиб при детонации БПЛА в Белгородской области

Мирный житель погиб при детонации FPV-дрона в Грайвороне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мирный житель погиб при детонации FPV-дрона в Грайвороне, сообщил оперштаб Белгородской области в МАКСе. Город попал под атаку украинских беспилотников.

В городе Грайвороне при детонации FPV-дрона от полученных травм погиб мужчина, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь, с 23 на 24 мая, сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили в небе над 12 российскими регионами.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что два человека получили ранения в результате детонации украинского БПЛА в центре Луганска. По его словам, это произошло рядом с аптекой и цветочным магазином.

До этого сообщалось, что поселок Борисовка Борисовского округа дважды за сутки подвергся массированным ракетным обстрелам со стороны ВСУ. В результате прилетов снарядов произошло возгорание пяти гражданских автомобилей. Кроме того, взрывной волной было частично разрушено местное административное здание.

Регионы
Россия
Белгородская область
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный французский певец решил променять Париж на русскую невесту
Шестнадцать человек погибли при взрыве поезда в Пакистане
Еще один украинский депутат потребовал от Киева подписать перемирие
Путин указал на значимую роль Африки в международной повестке
Скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов
В Госдуме анонсировали ужесточение миграционной политики
Бывший прокурор МУС призвала к принятию статута против агрессии США
Шесть серий взрывов прогремели в Киеве
В ДНР раскрыли, сколько дронов сбил «Купол Донбасса» за сутки
Какая коса лучше — бензиновая или электрическая: техданные, главные отличия
European Gymnastics восстановил права российских гимнасток
Иностранные журналисты выехали из Москвы на место теракта в Старобельске
«Мир, а не ракеты»: депутат Рады призвал Киев прекратить конфликт
Аэропорт Череповца временно ограничил прием и отправку рейсов
Трамп подтвердил ликвидацию подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Юрист назвал самые популярные схемы мошенничества
В МИД РФ раскрыли последствия для Молдавии от разрыва связей с Россией
Один человек погиб и 17 пропали без вести из-за мощного ливня
Мужчина погиб при детонации БПЛА в Белгородской области
Раскрыты новые планы спасателей на поиски семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.