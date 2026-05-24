Мужчина погиб при детонации БПЛА в Белгородской области

Мирный житель погиб при детонации FPV-дрона в Грайвороне, сообщил оперштаб Белгородской области в МАКСе. Город попал под атаку украинских беспилотников.

В городе Грайвороне при детонации FPV-дрона от полученных травм погиб мужчина, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь, с 23 на 24 мая, сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. По данным ведомства, БПЛА уничтожили в небе над 12 российскими регионами.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что два человека получили ранения в результате детонации украинского БПЛА в центре Луганска. По его словам, это произошло рядом с аптекой и цветочным магазином.

До этого сообщалось, что поселок Борисовка Борисовского округа дважды за сутки подвергся массированным ракетным обстрелам со стороны ВСУ. В результате прилетов снарядов произошло возгорание пяти гражданских автомобилей. Кроме того, взрывной волной было частично разрушено местное административное здание.