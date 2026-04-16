Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 20:07

Куратор убийства бизнесвумен в Строгино оказался сварщиком

Куратор убийства бизнесвумен в Строгино учился на сварщика в Уссурийске

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Один из предполагаемых кураторов ограбления и убийства предпринимательницы в московском районе Строгино учился на сварщика и увлекался мотоциклами, сообщила РЕН ТВ мать его знакомого Лариса. Женщина отметила, что юноша был спокойным и бесконфликтным.

Любил с дедушкой заниматься техникой, мотоциклы собирать. Никому не грубил, конфликтов у него не было, очень спокойный парень. После школы он учился на сварщика в Уссурийске. Потом, как говорила его мать, уехал «искать себя», — рассказала собеседница.

Ранее суд заключил под стражу 19-летнего соучастника разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве. По предварительным сведениям, он выполнял роль курьера. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину. Следователи считают, что тот отдал часть украденного имущества другим соучастникам преступления.

До этого правоохранительные органы задержали второго соучастника футболиста Даниила Секача, обвиняемого в жестоком убийстве московской бизнесвумен. По версии следствия, задержанный забрал у 22-летней девушки пакет с похищенными деньгами и драгоценностями, которые спортсмен вынес из квартиры жертвы.

Москва
Строгино
Уссурийск
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куратор убийства бизнесвумен в Строгино оказался сварщиком
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.