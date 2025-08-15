Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 16:12

Мощный пожар охватил особняк в Строгино

На северо-западе Москвы полыхает особняк

Сильный пожар охватил двухэтажный частный дом в Строгино на северо-западе Москвы. На кадрах очевидца, опубликованных Telegram-каналом «Осторожно, Москва», видно, как в небо поднимаются клубы черного густого дыма, его видно на большом расстоянии. Работают ли на месте происшествия экстренные службы — неизвестно. Никакой официальной информации о пожаре на данный момент нет.

До этого в городе Аксае произошел пожар в жилом доме, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних.Спасателям удалось эвакуировать 24 человека и спасти 16. Среди них семья с тремя детьми, самостоятельно покинувшая горящую квартиру.

Ранее гитарист группы «25/17» Владимир Крылов сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что его дом сгорел из-за удара молнии. В здании также располагалась студия артиста. Недвижимость не была оборудована защитой от молнии, хотя по документам она была заявлена. Музыкант отметил, что сейчас он и соседи уже ведут разбирательства с застройщиком, управляющей компанией и различными государственными структурами.

