12 августа 2025 в 00:42

У российского музыканта сгорел дом из-за удара молнии

У гитариста группы «25/17» Крылова сгорели дом и студия из-за удара молнии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гитарист группы «25/17» Владимир Крылов сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что его дом сгорел из-за удара молнии 1 августа. В здании также располагалась студия артиста.

Как выяснилось, недвижимость не была оборудована защитой от молнии, хотя по документам она была заявлена. Музыкант отметил, что сейчас он и соседи уже ведут разбирательства с застройщиком, управляющей компанией и различными государственными структурами, никакой помощи не поступало.

В результате крыши и верхние этажи всего нашего блока из четырех квартир сгорели, а остальные этажи дома были напрочь залиты в процессе тушения возникшего пожара, — поделился музыкант.

Ранее в Дагестане начали устранять последствия удара молнии по подстанции. Из-за стихии без воды остался город Избербаш с населением порядка 60 тысяч человек, из-за удара молнии в ночь на 11 августа в Каспийске на Кировской подстанции произошел взрыв. В результате был поврежден обеспечивающий электричеством насосную станцию первого подъема (НС-1) фидер.

До этого на пляже «Слобода» под подмосковным Видным молния ударила в беседку, в которой находились люди. Пострадали восемь человек. Сильнее всех была травмирована 30-летняя женщина. Разряд прошел через ее грудь и руку. Рядом находились медики, которые немедленно оказали ей первую помощь.

музыканты
молнии
пожары
квартиры
