22 октября 2025 в 18:26

Редчайшие красные молнии попали на фото

Редкие красные молнии сфотографировали в Новой Зеландии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Группа фотографов из Новой Зеландии запечатлела одно из самых редких световых явлений в мире — «красные спрайты», также известные как красные молнии, сообщает The Guardian. Снимки были сделаны 11 октября совершенно случайно.

Фотографы Том Рэй, Дэн Зафра и Хосе Кантабрана отправились на Южный остров, чтобы снять Млечный Путь. Они надеялись на ясную погоду, но вместо этого стали свидетелями редкого природного явления.

Красные спрайты представляют собой мощные электрические разряды в верхних слоях атмосферы, которые порождаются грозами. Их уникальность в том, что они бьют не вниз, к земле, как обычная молния, а вверх. Впервые это явление было сфотографировано тоже случайно учеными из Университета Миннесоты в 1989 году.

Ранее на пляже «Слобода» под подмосковным Видным молния ударила в беседку, в которой находились люди. Пострадали восемь человек. Сильнее всех была травмирована 30-летняя женщина. Разряд прошел через ее грудь и руку. Рядом находились медики, которые немедленно оказали ей первую помощь.

Новая Зеландия
молнии
природа
природные явления
