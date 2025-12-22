Новый год-2026
22 декабря 2025

ВСУ дистанционно минируют маршруты штурмовиков ВС России у Вильчи

ВСУ пытаются выстроить оборону южнее Вильчи в Харьковской области, сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах. По их данным, украинская армия также пробует дистанционно минировать маршруты, по которым в населенный пункт заходят штурмовые группы ВС РФ.

На Харьковском направлении противник начал выстраивать оборону южнее Вильчи и пытается осуществить дистанционное минирование маршрутов захода наших штурмовых групп в населенный пункт, — отметили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ бегут из Вильчи мелкими группами через поля. При этом отступающих солдат атакуют как расчеты FPV бойцов группировки войск «Север», так и сослуживцы.

Военный эксперт Андрей Марочко между тем заявил, что ВСУ продолжают предпринимать активные, но безрезультатные попытки изменить ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области. По его информации, атакующие действия украинских подразделений фиксируются в районе сразу пяти населенных пунктов. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

