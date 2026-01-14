Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 07:16

В СК РФ озвучили, сколько жителей Донбасса погибли из-за ВСУ за 12 лет

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин привел данные о жертвах среди гражданского населения Донбасса с 2014 года. В интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию ведомства, он заявил, что в результате агрессии Киева погибли 7184 мирных жителя, еще 21 тыс. человек получили ранения.

По словам Бастрыкина, потерпевшими в рамках возбужденных уголовных дел признаны более 132 тыс. человек. Следственные действия продолжаются на протяжении всего конфликта.

С 2014 года следователями СК было заведено 8,8 тыс. дел в отношении 2240 лиц. Среди фигурантов, как уточнил глава СК, представители военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур, а также иностранные наемники.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник проинформировал, что военнослужащие ВСУ расстреляли 130 мирных жителей в городе Селидово Донецкой Народной Республики. По его словам, количество жертв связано с интенсивностью боев и жестокостью действий украинских сил.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ ответят за расстрел жителей Селидово. По его словам, подобные зверства смываются лишь кровью.

ДНР
Александр Бастрыкин
дела
погибшие
