В СК РФ озвучили, сколько жителей Донбасса погибли из-за ВСУ за 12 лет

В СК РФ озвучили, сколько жителей Донбасса погибли из-за ВСУ за 12 лет Бастрыкин: минимум семь тысяч жителей Донбасса погибли с 2014 года из-за ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин привел данные о жертвах среди гражданского населения Донбасса с 2014 года. В интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию ведомства, он заявил, что в результате агрессии Киева погибли 7184 мирных жителя, еще 21 тыс. человек получили ранения.

По словам Бастрыкина, потерпевшими в рамках возбужденных уголовных дел признаны более 132 тыс. человек. Следственные действия продолжаются на протяжении всего конфликта.

С 2014 года следователями СК было заведено 8,8 тыс. дел в отношении 2240 лиц. Среди фигурантов, как уточнил глава СК, представители военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур, а также иностранные наемники.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник проинформировал, что военнослужащие ВСУ расстреляли 130 мирных жителей в городе Селидово Донецкой Народной Республики. По его словам, количество жертв связано с интенсивностью боев и жестокостью действий украинских сил.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ ответят за расстрел жителей Селидово. По его словам, подобные зверства смываются лишь кровью.