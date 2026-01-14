Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин привел данные о жертвах среди гражданского населения Донбасса с 2014 года. В интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию ведомства, он заявил, что в результате агрессии Киева погибли 7184 мирных жителя, еще 21 тыс. человек получили ранения.
По словам Бастрыкина, потерпевшими в рамках возбужденных уголовных дел признаны более 132 тыс. человек. Следственные действия продолжаются на протяжении всего конфликта.
С 2014 года следователями СК было заведено 8,8 тыс. дел в отношении 2240 лиц. Среди фигурантов, как уточнил глава СК, представители военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур, а также иностранные наемники.
До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник проинформировал, что военнослужащие ВСУ расстреляли 130 мирных жителей в городе Селидово Донецкой Народной Республики. По его словам, количество жертв связано с интенсивностью боев и жестокостью действий украинских сил.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ ответят за расстрел жителей Селидово. По его словам, подобные зверства смываются лишь кровью.