В Госдуме отреагировали на массовый расстрел ВСУ жителей Селидово

ВСУ ответят за расстрел 130 мирных жителей Селидово в ДНР, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с Lenta.ru. По его словам, подобные зверства смываются лишь кровью.

Другого варианта нет. Одно дело — в бою человек с оружием против человека с оружием, другое дело — расстрел мирных жителей. Это карается только одним способом, этот способ известен, и, я думаю, он будет к людям, которые это совершили, применен, — отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что число жертв среди мирного населения в Селидово составляет около 130 человек. По его словам, это предварительная цифра, она может расти в большую сторону.

До этого Мирошник сообщил, что российские военные на Донецком направлении взяли в плен украинского боевика. Тот признался, что еще в 2017 году участвовал в изнасиловании мирных жителей Донбасса. По словам дипломата, мужчина также причастен к убийствам.

Также он заявил, что Украина ужесточает законы ради расширения числа мобилизованных. Он отреагировал на заявление Верховной рады об отмене брони для студентов старше 25 лет.