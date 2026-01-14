Общественники предложили новый вид поддержки для вдов бойцов СВО

Вдовы участников специальной военной операции должны быть освобождены от уплаты пошлины за регистрацию наследуемых автомобилей, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, это уменьшит финансовое бремя на семьи в случае потери кормильца.

Общественное движение «Ветераны России» выступило с инициативой освободить вдов погибших участников специальной военной операции от уплаты государственной пошлины за регистрацию транспортных средств, полученных по наследству. Речь идет об освобождении от госпошлины как до, так и после вступления в наследство в случаях, когда автомобиль принадлежал военнослужащему или добровольцу, погибшему при выполнении задач СВО, — поделился Резяпов.

Он отметил, что обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину. По словам Резяпова, в документе указано, что действующее законодательство не учитывает социальную уязвимость семей погибших защитников отечества и нуждается в доработке.

Освобождение вдов от уплаты государственной пошлины за регистрацию унаследованного транспортного средства — это логичная и обоснованная мера, направленная на устранение излишних административных и финансовых барьеров. Во многих случаях автомобиль является единственным средством передвижения и источником бытовой стабильности для семьи, а государственная пошлина, даже формально небольшая, в период утраты становится ощутимой нагрузкой, — заключил Резяпов.

Ранее глава Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что с начала спецоперации россияне и бизнес выделили более 62,8 млрд рублей на помощь участникам СВО и их близким. По его словам, проект Народного фронта «Все для победы» является мощным и эмоциональным сигналом поддержки бойцов.