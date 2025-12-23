В Кремле назвали сумму народной помощи бойцам СВО

С начала спецоперации россияне и бизнес направили свыше 62,8 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей, рассказал на заседании штаба Народного фронта начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Он подчеркнул, что проект Народного фронта «Все для победы» является мощным и эмоциональным сигналом поддержки бойцов.

Для них крайне важно знать, что о них <…> заботятся, думают, думают об их близких, помогают и они могут спокойно решать боевые задачи, не задумываясь о том, что их близкие останутся без поддержки у себя дома , — сказал Новиков.

Также он рассказал, что из зоны СВО вернулись домой 167 тыс. ветеранов боевых действий. Новиков сообщил, что всем участникам операции желает победы.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО со стороны волонтерских организаций. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.