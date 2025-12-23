Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 14:26

В Кремле назвали сумму народной помощи бойцам СВО

Россияне направили свыше 62,8 млрд рублей на поддержку СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С начала спецоперации россияне и бизнес направили свыше 62,8 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей, рассказал на заседании штаба Народного фронта начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Он подчеркнул, что проект Народного фронта «Все для победы» является мощным и эмоциональным сигналом поддержки бойцов.

Для них крайне важно знать, что о них <…> заботятся, думают, думают об их близких, помогают и они могут спокойно решать боевые задачи, не задумываясь о том, что их близкие останутся без поддержки у себя дома , — сказал Новиков.

Также он рассказал, что из зоны СВО вернулись домой 167 тыс. ветеранов боевых действий. Новиков сообщил, что всем участникам операции желает победы.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО со стороны волонтерских организаций. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.

СВО
Кремль
политика
бойцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн средств ЕАБР
Орбан раскрыл, как в Европе относятся к конфликту на Украине
Раскрыты данные о резком сокращении американской помощи Украине
Полиция Петербурга задержала наркокурьера с крупной партией веществ
Журналист NYT подал в суд на OpenAI и Google
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.