В РФ призвали ввести новую статью в Налоговый кодекс для помощи бойцам СВО Глава ВР Резяпов призвал ввести в Налоговый кодекс статью для помощи бойцам СВО

В Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.

Сегодня в законодательстве предусмотрены отдельные меры поддержки для организаций, которые безвозмездно передают имущество на нужды СВО. Однако существующие нормы не покрывают большинство реальных волонтерских поставок. Предлагается ввести отдельную статью Налогового кодекса: «Расходы на обеспечение задач СВО». Это позволит списывать стоимость БПЛА, тепловизоров, средств защиты, спецсвязи, транспорта, медоборудования и другого имущества независимо от статуса получателя, если передача подтверждена актом, — пояснил Резяпов.

Он отметил, что в разработанный движением пакет инициатив, направленный на устранение бюрократических барьеров, входит также предложение по расширению круга организаций, через которые бизнес сможет передавать помощь с получением налоговых вычетов. По словам главы ВР, это позволит работать с любыми зарегистрированными НКО, волонтерскими объединениями и региональными штабами.

«Ветераны России» предлагают вывести поддержку участников СВО на системный уровень. Для этого следует расширить круг организаций, через которые бизнес может передавать помощь с налоговыми льготами. Предлагается разрешить компаниям учитывать расходы на передачу имущества для СВО при работе с любыми зарегистрированными НКО, оказывающими помощь бойцам, волонтерскими и добровольческими объединениями, общественными организациями и региональными координационными центрами помощи. Это устранит бюрократический барьер, который сегодня фактически блокирует применение льгот, — пояснил Резяпов.

Также он отметил, что предлагается распространить льготы на индивидуальных предпринимателей. По словам Резяпова, ИП на общей или упрощенной системе налогообложения следует разрешить учитывать стоимость переданной помощи в расходах, а также предоставить право уменьшать налог на профессиональный доход на сумму переданного имущества.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России приняли новый закон, запрещающий увольнять бойцов, проходящих лечение или реабилитацию после возвращения со специальной военной операции. По его словам, это часть пакета инициатив, направленных на усиление социальной и правовой защиты участников СВО.