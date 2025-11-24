Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 04:20

В РФ призвали ввести новую статью в Налоговый кодекс для помощи бойцам СВО

Глава ВР Резяпов призвал ввести в Налоговый кодекс статью для помощи бойцам СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.

Сегодня в законодательстве предусмотрены отдельные меры поддержки для организаций, которые безвозмездно передают имущество на нужды СВО. Однако существующие нормы не покрывают большинство реальных волонтерских поставок. Предлагается ввести отдельную статью Налогового кодекса: «Расходы на обеспечение задач СВО». Это позволит списывать стоимость БПЛА, тепловизоров, средств защиты, спецсвязи, транспорта, медоборудования и другого имущества независимо от статуса получателя, если передача подтверждена актом, — пояснил Резяпов.

Он отметил, что в разработанный движением пакет инициатив, направленный на устранение бюрократических барьеров, входит также предложение по расширению круга организаций, через которые бизнес сможет передавать помощь с получением налоговых вычетов. По словам главы ВР, это позволит работать с любыми зарегистрированными НКО, волонтерскими объединениями и региональными штабами.

«Ветераны России» предлагают вывести поддержку участников СВО на системный уровень. Для этого следует расширить круг организаций, через которые бизнес может передавать помощь с налоговыми льготами. Предлагается разрешить компаниям учитывать расходы на передачу имущества для СВО при работе с любыми зарегистрированными НКО, оказывающими помощь бойцам, волонтерскими и добровольческими объединениями, общественными организациями и региональными координационными центрами помощи. Это устранит бюрократический барьер, который сегодня фактически блокирует применение льгот, — пояснил Резяпов.

Также он отметил, что предлагается распространить льготы на индивидуальных предпринимателей. По словам Резяпова, ИП на общей или упрощенной системе налогообложения следует разрешить учитывать стоимость переданной помощи в расходах, а также предоставить право уменьшать налог на профессиональный доход на сумму переданного имущества.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России приняли новый закон, запрещающий увольнять бойцов, проходящих лечение или реабилитацию после возвращения со специальной военной операции. По его словам, это часть пакета инициатив, направленных на усиление социальной и правовой защиты участников СВО.

СВО
Россия
инициативы
Ильдар Резяпов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие подарки россияне хотят получить на Новый год
Филолог рассказала, как изменится речь россиян через 25 лет
Зачистка Красноармейска и штурм Тихого: успехи ВС РФ к утру 24 ноября
В Индии могут запустить российские карты «Мир»
Объем наличных денег в РФ почти в пять раз превысил прошлогодний показатель
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 ноября
Стало известно, когда дальневосточную ипотеку расширят на вторичку
Суд начал рассмотрение дела блогера Лерчек о выводе 250 млн рублей
Россиянкам назвали правила первого свидания после расставания
Пушилин раскрыл тактику ВСУ по отвлечению российских войск
Диверсанты ВСУ перестреляли друг друга при попытке проникнуть в Купянск
19 дешевых и простых салатов: затмят оливье и станут звездой стола
Врач рассказала, как оказать себе помощь при головокружении
Украина признала, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам
«Странная иллюзия»: на Западе раскрыли, почему ЕС нужен конфликт с РФ
В Германии раскрыли тяжелейшее положение ВСУ на фронте
Фаза Луны сегодня, 24 ноября: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
Орбан может пропустить экстренный саммит ЕС по Украине
В РФ призвали ввести новую статью в Налоговый кодекс для помощи бойцам СВО
Умер легендарный футболист СССР Никита Симонян: его путь и яркие достижения
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.