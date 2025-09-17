Работодателям запретили увольнять проходящих лечение бойцов СВО

В России приняли новый закон, запрещающий увольнять бойцов, проходящих лечение или реабилитацию после возвращения со специальной военной операции, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, это часть пакета инициатив, направленных на усиление социальной и правовой защиты участников СВО.

Госдума одобрила пакет законодательных инициатив, направленных на усиление социальной и правовой защиты участников СВО, добровольцев и детей-сирот. Пакет включает меры по материальной поддержке и защите от увольнения для лиц, не сумевших вернуться к работе по состоянию здоровья после демобилизации, а также упрощает отчетность для организаций-опекунов. Один закон продлевает трудовые гарантии и выплаты по больничным для военнослужащих и добровольцев, которые после возвращения нуждаются в реабилитации, а второй — надежно защищает их от увольнения в этот сложный период, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что еще один из законов снимает бюрократическую нагрузку с организаций, которые заботятся о детях-сиротах. По его словам, это вопрос общей благодарности и ответственности перед теми, кто проявил высочайшую гражданскую позицию.

Третий законопроект, одобренный Госдумой, снимает излишнюю бюрократическую нагрузку с организаций, заботящихся о детях, чьи родители погибли или не могут о них заботиться. Сегодняшнее решение — это мощный, комплексный шаг в поддержку тех, кто защищает нашу родину и самых уязвимых членов нашего общества. Мы не только обеспечиваем бойцов правовыми инструментами на передовой, но и создаем надежный тыл дома. Это вопрос не просто юридических поправок, а нашей общей благодарности и ответственности перед теми, кто проявил высочайшую гражданскую позицию, — резюмировал Чаплин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин всегда с особым уважением относится к военнослужащим, особенно в условиях проведения спецоперации. По его словам, глава государства также весьма положительно оценивает ход и результаты учений «Запад-2025».