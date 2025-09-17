В Кремле напомнили о неизменном курсе Путина в отношении российских бойцов Песков заявил о безусловном уважении Путина к военным, особенно во время СВО

Президент РФ Владимир Путин всегда с особым уважением относится к военнослужащим, особенно в условиях проведения военной спецоперации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также весьма положительно оценивает ход и результаты учений «Запад-2025», передает ТАСС.

Что касается уважения, президент, собственно, всегда его проявляет, и это всегда приоритет в его работе, тем более в ходе специальной военной операции, — отметил Песков.

Накануне, 16 сентября, Путин посетил учения «Запад-2025», которые проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области. Глава государства по этому случаю надел военную форму. Путин отметил, что целью учений является отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии. Президент добавил, что «Запад-2025» проходит на 41 полигоне, а участие в учениях принимают 100 тыс. военнослужащих.

Российский лидер также подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей является данью со стороны государства. Он добавил, что помощь бойцам — это не «модное направление».