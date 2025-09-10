Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 14:35

Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО

Путин заявил, что помощь участникам СВО и их семьям является данью государства

Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Фото: kremlin.ru

Поддержка участников СВО и их семей является данью со стороны государства, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным лидер подчеркнул, что помощь бойцам — это не «модное направление».

Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление нашей работы, это дань со стороны государства тем людям, которые встают на защиту. Это должно быть на постоянной основе, — констатировал глава РФ.

Перед этим Анохин зачитал доклад о мерах поддержки участников СВО и их родных в регионе. Губернатор в беседе с Путиным подтвердил, что на этот счет ни у кого нет сомнений. По словам Анохина, жен бойцов СВО также берут в фонд «Защитники Отечества» и органы власти, чтобы к ним не было формального отношения.

Ранее власти Санкт-Петербурга решили выделить еще 9,1 млрд рублей в помощь участникам спецоперации на Украине и их семьям. В городской администрации уточнили, что средства пойдут на социальную поддержку бойцов и обеспечение их нужд.

Владимир Путин
Кремль
СВО
бойцы
